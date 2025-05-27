Украина атаковала Россию 99 БПЛА. Военная операция, день 1189-й

08:08 ⚡️ С 20:00 понедельника до 07:00 вторника дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Над Белгородской областью сбили 56 БПЛА, над Воронежской — 25, семь над Владимирской, пять над Калужской, четыре над Тульской и по одному над Ростовской и Липецкой областями.