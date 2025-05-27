Украина атаковала Россию 99 БПЛА. Военная операция, день 1189-й

09:10 ВСУ за минувшие сутки трижды обстреливали Горловку, сообщил глава городского поселения Иван Приходько. В результате атак повреждения получили два частных дома.
09:00 Курс США по урегулированию украинского конфликта будет зависеть от России, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) газете Wall Street Journal.
«Президент Трамп попросил [президента России] Владимира Путина предоставить документ с требованиями к прекращению огня. В зависимости от реакции России, мы будем знать, какой курс избрать Сенат готов к любому варианту», — отметил он.
08:50.
08:40 Ночью с помощью средств радиоэлектронной борьбы отражена атака БПЛА в Шолоховском районе, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, добавил он.
08:35 Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах в Москве подтвердил готовность республики принять второй раунд переговоров по Украине, сообщило издание Hurriyet.
08:30 Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, сообщили источники газеты WSJ.
08:25 Опасность атаки БПЛА отменили в Самарской области, следует из сообщений в приложении МЧС России.
08:20.
08:18 Три здания в промзоне получили повреждения в результате атаки БПЛА на Владимирскую область, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«Силами ПВО в Муроме подавлено несколько беспилотников. На месте работают оперативные службы. По данным на этот час, в результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне. Подразделением МЧС ликвидировано незначительное возгорание растительности», — уточнил он.
08:15 Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов в Калуге, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. К утру воздушные гавани вернулись к работе в штатном расписании.
08:08 ⚡️ С 20:00 понедельника до 07:00 вторника дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Над Белгородской областью сбили 56 БПЛА, над Воронежской — 25, семь над Владимирской, пять над Калужской, четыре над Тульской и по одному над Ростовской и Липецкой областями.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1189-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.