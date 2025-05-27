Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что снятие странами Запада ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине выгодно для немецкого бизнеса.
Как заметил собеседник издания, имевшиеся прежде ограничения носили весьма условный характер. Он напомнил, как немецкие офицеры Люфтваффе обсуждали, что уже давно пора поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине, однако нужно было придумать, как сделать так, чтобы в их запусках потом не обвинили ФРГ.
Журавлев обратил внимание на то, что теперь к власти в Германии пришел еще более воинственный канцлер Фридрих Мерц, которому, очевидно, и вовсе не важна репутация, ни собственная, ни его страны, и он открыто лоббирует интересы крупного бизнеса, которому попросту выгодно снабжать вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием.
Парламентарий подчеркнул, что стоимость каждой ракеты Taurus составляет около миллиона долларов, и к тому же перед глазами Мерца, вероятно, стоит опыт США, которые сумели договориться еще и о правах на разработку украинских недр.
«Неплохая получается сделка: привез ракету, получил шахту по добыче редкоземельного металла», — указал собеседник издания.
По словам Журавлева, так скоро может дойти до баллистических ракет и до ядерного оружия, но этого Россия точно не может допустить, и Украину «нужно добивать» прежде, чем это произойдет. Кроме того, депутат уточнил, что у российской стороны есть возможность разрешить ВС РФ бить по производителям соответствующего оружия, объявив их законной целью, и об этом Мерцу нужно помнить.
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