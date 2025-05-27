В Госдуме высказались о снятии ограничений на дальность оружия для ВСУ

По словам Журавлева, так скоро может дойти до баллистических ракет и до ядерного оружия, но этого Россия точно не может допустить, и Украину «нужно добивать» прежде, чем это произойдет. Кроме того, депутат уточнил, что у российской стороны есть возможность разрешить ВС РФ бить по производителям соответствующего оружия, объявив их законной целью, и об этом Мерцу нужно помнить.