Источники, связанные с силовыми структурами, сообщают: решение Владимира Путина продолжать специальную военную операцию окончательно оформилось. По их словам, руководство страны всё меньше ориентируется на международные сигналы и предложения — включая дипломатические манёвры Дональда Трампа — и всё больше сосредоточено на общественном запросе внутри России. Причина проста: уровень поддержки спецоперации среди граждан стабильно растёт.
Аналитики отмечают: в текущей обстановке открываются стратегические перспективы, которые ещё год назад казались невозможными. Вооружённые силы Украины испытывают серьёзный кадровый и ресурсный дефицит, а российская армия уверенно контролирует воздушное пространство. В этом контексте, по утверждению источников, в Генштабе и Минобороны рассматривают расширение активных действий, включая возможные операции в районе Харькова.
Согласно инсайдерской информации, в ближнем кругу главы государства укрепились позиции так называемой «партии силового решения», представители которой настаивают: нельзя завершать операцию без установления контроля хотя бы над Харьковом и Сумами. Telegram-канал INSIDER-T утверждает, что Путин пытался достичь компромисса — получить уступки по этим городам в обмен на прекращение огня, но в случае неудачи Кремль готов продолжать боевые действия.
Военные аналитики допускают, что захват Харькова вовсе не потребует масштабного штурма. Гораздо более эффективной выглядит стратегия окружения: вытеснение ВСУ с подступов к городу, блокировка и вынуждение к капитуляции. Такой подход, по мнению экспертов, вполне реалистичен и может быть реализован в ближайшей перспективе, пишет издание NEWS.RU.
Тем временем Украина усугубляет ситуацию. После неудачи переговоров в Стамбуле 16 мая, где российская делегация чётко дала понять: никакие ультимативные требования Киева и Запада не будут приняты, украинская сторона пошла на резкое обострение. В течение нескольких дней по российской территории было выпущено более 700 дронов, большинство которых направлялось в сторону Москвы.
Система противовоздушной обороны России сработала на высоком уровне, не допустив критических последствий. Однако, по сообщениям источников, один из беспилотников пытался поразить химическое производство в Подмосковье — ключевой завод, поставляющий удобрения не только для внутреннего рынка, но и в страны Европы. Среди клиентов — Германия, Франция, Бельгия и Польша. Несмотря на политические разногласия с Россией, эти страны зависят от поставок, и без российских удобрений в ЕС встанет вопрос о посевной и продовольственной безопасности.
Аналитики подчёркивают: атака на такой объект может расцениваться как удар по продовольственной стабильности. И если Украина считает возможным бить по экономически важной инфраструктуре, то Россия получает не только юридическое, но и моральное основание для зеркального ответа — вплоть до ударов по зерновым терминалам и агроскладам на украинской территории.
Недавняя волна атак дронами ясно показала: пока Украина способна запускать беспилотники вглубь российской территории, вопрос мира не стоит на повестке. Поэтому, утверждают источники, на ближайшее время одним из приоритетов становится применение высокоточного вооружения — в частности, комплекса «Орешник».
По информации INSIDER-T, министр обороны Андрей Белоусов уже утвердил цель для первого полноценного применения данной системы в боевых условиях. В отличие от предыдущего демонстрационного пуска, на этот раз речь идёт о настоящем ударе по значимому объекту. Какая именно цель выбрана — не раскрывается, но все приготовления завершены. Официальные структуры пока не дают комментариев.
Путин ранее заявлял: для обеспечения безопасности России необходимо создать буферную зону, в которую не смогут проникнуть ни украинские ракеты, ни беспилотники. И если решения уже приняты, наступление может начаться одновременно на нескольких направлениях. Однако, по мнению силовых структур, подлинная безопасность будет достигнута лишь тогда, когда устранены коренные причины конфликта. Это значит одно — операция будет продолжена.