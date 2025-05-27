Харьков и Сумы — следующий шаг. «Орешник» заряжен: Белоусов назвал первую цель для удара

Система противовоздушной обороны России сработала на высоком уровне, не допустив критических последствий. Однако, по сообщениям источников, один из беспилотников пытался поразить химическое производство в Подмосковье — ключевой завод, поставляющий удобрения не только для внутреннего рынка, но и в страны Европы. Среди клиентов — Германия, Франция, Бельгия и Польша. Несмотря на политические разногласия с Россией, эти страны зависят от поставок, и без российских удобрений в ЕС встанет вопрос о посевной и продовольственной безопасности.