Глава МИД Молдовы направился с рабочим визитом в Израиль

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел Республики Молдова Михаил Попшой посетит с рабочим визитом государство Израиль, сообщили в пресс-службе МИД.
В Израиле глава молдавской дипломатии будет находиться
Как уточнили в МИД, обсуждения будут посвящены активизации двустороннего и многостороннего сотрудничества, возобновлению работы молдавско-израильской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также расширению правовой базы между двумя государствами.
Михаил Попшой также встретится с вице-премьером, министром юстиции Израиля Яривом Левиным и со спикером кнессета Амиром Оханой.
В начале февраля 2025 года Гидеон Саар посещал Республику Молдова, тогда в стране было официально открыто посольство Израиля. Подчеркивалось, что еврейская община в Молдове насчитывает около 20 тысяч человек.
Дипломатические отношения между Молдовой и Израилем были установлены в 1992 году. Два года спустя в Тель-Авиве было открыто молдавское посольство. Много лет Израиль в Молдове представлял посол без постоянного проживания в республике. В декабре минувшего года Гидеон Саар принял решение об открытии полноценного израильского посольства в Кишиневе.