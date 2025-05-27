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Глава МИД Молдовы направился с рабочим визитом в Израиль

В ходе визита молдавский министр встретится со своим израильским коллегой.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел Республики Молдова Михаил Попшой посетит с рабочим визитом государство Израиль, сообщили в пресс-службе МИД.

В Израиле глава молдавской дипломатии будет находиться 27—29 мая. В рабочую программу визита включены встречи с министром иностранных дел этой страны Гидеоном Сааром.

Как уточнили в МИД, обсуждения будут посвящены активизации двустороннего и многостороннего сотрудничества, возобновлению работы молдавско-израильской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также расширению правовой базы между двумя государствами.

Михаил Попшой также встретится с вице-премьером, министром юстиции Израиля Яривом Левиным и со спикером кнессета Амиром Оханой.

В начале февраля 2025 года Гидеон Саар посещал Республику Молдова, тогда в стране было официально открыто посольство Израиля. Подчеркивалось, что еврейская община в Молдове насчитывает около 20 тысяч человек.

Дипломатические отношения между Молдовой и Израилем были установлены в 1992 году. Два года спустя в Тель-Авиве было открыто молдавское посольство. Много лет Израиль в Молдове представлял посол без постоянного проживания в республике. В декабре минувшего года Гидеон Саар принял решение об открытии полноценного израильского посольства в Кишиневе.