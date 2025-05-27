Как ужесточили штрафы за нарушение тишины в Красноярском крае в 2025?

«В мой адрес нередко обращаются избиратели с жалобами на шумных и агрессивных соседей, громкую музыку. Жалуются и на то, что после визита полиции шум возобновляется. Конечно, в деле наведения порядка большее значение, нежели размер штрафа, имеет незамедлительность ответа правоохранительной системы, неизбежность ответственности за нарушение. Очень надеюсь на помощь и взаимодействие с органами полиции в этом непростом деле — наведении порядка, обеспечении покоя граждан. Мы в Законодательном Собрании примем все необходимые для этого меры», — написал в своих соцсетях депутат ЗС Алексей Кулеш.