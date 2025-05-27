Как ужесточили штрафы за нарушение тишины в Красноярском крае в 2025?

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков 23 мая 2025 года подписал изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях» по части наказания за нарушение тишины в ночное время.
Согласно поправкам, теперь за громкую музыку и сильный шум в будние и выходные дни в период с 22 часов вечера до 9 утра гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим — от 30 до 60 тысяч рублей.
Повторное нарушение режима тишины при проведении ремонта в многоквартирных домах во внеурочное время будет наказываться штрафом для граждан — в размере от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 35 до 70 тысяч рублей.
Такие же суммы штрафов ожидают и за повторное нарушение тишины по воскресеньям в дневное время — с 9 утра до 22 часов вечера.
«В мой адрес нередко обращаются избиратели с жалобами на шумных и агрессивных соседей, громкую музыку. Жалуются и на то, что после визита полиции шум возобновляется. Конечно, в деле наведения порядка большее значение, нежели размер штрафа, имеет незамедлительность ответа правоохранительной системы, неизбежность ответственности за нарушение. Очень надеюсь на помощь и взаимодействие с органами полиции в этом непростом деле — наведении порядка, обеспечении покоя граждан. Мы в Законодательном Собрании примем все необходимые для этого меры», — написал в своих соцсетях депутат ЗС Алексей Кулеш.
Напомним, что внесение поправок в закон предложило ГУ МВД по Красноярскому краю. За повторное нарушение режима тишины правоохранители призывали увеличить штрафы в два раза. Парламентарии поддержали инициативу и приняли поправки.
Поправки вступят в силу в начале июня.
Добавим, что на шум можно пожаловаться в полицию.