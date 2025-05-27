Производители продуктов бьют тревогу из-за планов по повышению ставок экосбора

В Минприроды сообщили, что обращение находится на рассмотрении, его тщательно изучают. Однако говорить о каких-либо итоговых решениях пока рано. В Росприроднадзоре уточнили, что участвуют в выполнении поручения в качестве соисполнителя. В свою очередь, в РЭО отметили, что готовят ответ совместно с министерством, его детали будут озвучены лишь после согласования общей позиции.