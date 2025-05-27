Производители продуктов бьют тревогу из-за планов по повышению ставок экосбора

Дмитрий Патрушев направил Минприроды письмо с просьбой от производителей продуктов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минприроды, Росприроднадзору и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) до 5 июня рассмотреть обращение восьми отраслевых объединений производителей пищевой продукции. Они настаивают на сохранении действующих базовых ставок экологического сбора и коэффициентов на текущем уровне, говорится в письме Патрушева.
«До 5 июня рассмотреть совместное обращение восьми отраслевых ассоциаций производителей продуктов питания, добивающихся сохранения базовых ставок экологического сбора и повышающих его коэффициентов на установленном уровне», — говорится в письме. Информацию передает «Коммерсант».
В Минприроды сообщили, что обращение находится на рассмотрении, его тщательно изучают. Однако говорить о каких-либо итоговых решениях пока рано. В Росприроднадзоре уточнили, что участвуют в выполнении поручения в качестве соисполнителя. В свою очередь, в РЭО отметили, что готовят ответ совместно с министерством, его детали будут озвучены лишь после согласования общей позиции.
Инициаторами обращения, направленного Дмитрию Патрушеву 24 апреля, выступили Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), Масложировой союз, Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП), Ассоциация производителей кормов для домашних животных, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Национальная мясная ассоциация, Союз российских пивоваров и Союз производителей алкогольной продукции. Эти организации обеспокоены высказываниями представителей Минприроды, Росприроднадзора и РЭО о якобы необоснованно низком уровне установленных базовых ставок экосбора. Сейчас он составляет до 5% от себестоимости продуктов. При этом лишь возврат вторичного сырья в оборот может нивелировать дополнительные расходы производителей.