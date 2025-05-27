Десантники из Казахстана участвуют в элитных состязаниях спецназа в Беларуси

АСТАНА, 27 мая — Sputnik. Девять казахстанских десантников прошли торжественным строем на открытии элитного состязания спецназа на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство», сообщили в Минобороны.
Белорусские суворовцы примут участие в военно-патриотических сборах «Айбын» в Казахстане.
Торжественное открытие состоялось на полигоне «Лосвидо» в Беларуси. Его возглавил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко.
«У меня очень теплое отношение к десантникам из Казахстана. Они принимают участие в наших испытаниях уже третий год. Я желаю нашим гостям удачи», — сказал генерал-майор Вадим Денисенко.
Он напомнил, что несколько лет казахстанские десантники и белорусские спецназовцы взаимодействуют в рамках учений «Вершина братства», которое проводится в горно-пустынной местности Казахстана и «Лесное братство» в лесисто-болотистой местности.
Десантники Казахстана и Беларуси отработали задачи в «Вершине братства».
Капитан Сапарбек Даулеткерей и сержант 3 класса Сарбаев Мусабай принимают участие в испытании уже не в первый раз, но не оставляют намерения получить символ доблести и мастерства.
«В этом году мы вернулись в Беларусь более подготовленными. В прошлом году у меня не получилось дойти до финала состязаний, но зато я приобрел опыт, благодаря которому надеюсь победить в этот раз», — поделился капитан Сапарбек Даулеткерей.
Индивидуальное состязание включает в себя теоретические тесты по боевой подготовке, физические нормативы, включая плавание, десантирование с вертолёта на ограниченную площадку, 30-километровый марш-бросок с ориентированием на местности.
Казахстанские десантники проходят курс обучения в индийских джунглях.
Кроме того участникам придется выполнить нормативы по стрельбе из различных видов оружия, преодолеть полосу препятствий и водную преграду и в завершение сразиться в рукопашном бою с тремя противниками.