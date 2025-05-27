Десантники из Казахстана участвуют в элитных состязаниях спецназа в Беларуси

«В этом году мы вернулись в Беларусь более подготовленными. В прошлом году у меня не получилось дойти до финала состязаний, но зато я приобрел опыт, благодаря которому надеюсь победить в этот раз», — поделился капитан Сапарбек Даулеткерей.