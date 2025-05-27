Москва готова отдать приказ об отводе миротворцев из Приднестровья при одном условии

«Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Более того, российская сторона никогда не говорила о том, что он не будет выведен. Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости».