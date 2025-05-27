«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить “зеркально” и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — написал Полянский в telegram-канале.