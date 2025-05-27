Полянский: Россия запросила провести заседание СБ ООН по Украине

В России ожидают, что заседание СБ ООН по Украине пройдет 30 мая.
Россия обратилась с просьбой провести заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное ситуации на Украине. Страна рассчитывает, что встреча состоится 30 мая, сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить “зеркально” и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — написал Полянский в telegram-канале.
Он добавил, что трансляция встречи пройдет в telegram-канале Постпредства России при ООН. Также ее можно будет увидеть на платформе UN WebTV.