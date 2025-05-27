Сбор территориальных войск пройдет в Могилевской области

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск пройдет в Могилевской области, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
По данным ведомства, мероприятие является плановым и начнется 27 мая в Чериковском и Краснопольском районах.
«На сборе будет отработан комплекс мероприятий, направленный на повышение навыков должностных лиц исполнительных комитетов в вопросах формирования и подготовки территориальных войск к выполнению задач», — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что основное внимание уделят совместному выполнению задач разными силами теробороны, в том числе территориальными войсками, подразделениями внутренних войск и органами внутренних дел.
Ранее в начале мая плановый учебный сбор с военнообязанными территориальных войск состоялся в Брестском районе. Тогда отработалось их взаимодействие с армией в том числе в вопросах борьбы с беспилотными летательными аппаратами.