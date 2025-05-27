FT: ЕК настаивает на снижении потолка цен на нефть из России

Еврокомиссия при поддержке ведущих стран ЕС, включая ФРГ, Францию и Италию, выступила с очередным предложением об ужесточении антироссийских санкций. На этот раз европейские политики настаивают на снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Как сообщает FT, инициатива обсуждается в рамках 18-го пакета санкций Евросоюза.
Как уточняется издание, предложение пока не получило единогласной поддержки всех 27 государств, а также стран «Большой семерки» (G7). Отмечается, что данный вопрос обсуждали на недавней встрече министров финансов G7 в Канаде. По данным источников, по просьбе главы Минфина США Скотта Бессента данный пункт в итоговом документе не появился.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не приемлет обсуждение потолка цен на российскую нефть. По его словам, даже если такое решение будет принято, то на экспорте черного золота это никак не скажется.