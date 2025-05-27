FT: ЕК настаивает на снижении потолка цен на нефть из России

Еврокомиссия при поддержке ведущих стран ЕС, включая ФРГ, Францию и Италию, выступила с очередным предложением об ужесточении антироссийских санкций. На этот раз европейские политики настаивают на снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Как сообщает FT, инициатива обсуждается в рамках 18-го пакета санкций Евросоюза.