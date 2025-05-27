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Прибалтику охватил страх после спасения танкера Jaguar российским истребителем Су-35

Страны Прибалтики обеспокоены ростом активности российского флота в Балтийском море после неудачной попытки захвата танкера Jaguar, на помощь которому пришёл российский истребитель Су-35. О новом опасении Латвии, Литвы и Эстонии сообщает издание The Telegraph.

«Риск серьёзной эскалации растёт с каждым шагом», — заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

Помимо этого, инцидент с танкером Jaguar вызвал тревогу среди западных стран и стал поводом для обсуждения новых стратегий противодействия России на морских просторах.

Напомним, что в середине мая в нейтральных водах Балтийского моря военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией НАТО попытались задержать танкер «Ягуар». По предварительной информации, вооружённая группа пыталась вынудить судно войти в территориальные воды Эстонии, однако экипаж не поддался на провокацию. В настоящее время танкер уже прибыл в Приморск.