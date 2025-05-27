Прибалтику охватил страх после спасения танкера Jaguar российским истребителем Су-35

Напомним, что в середине мая в нейтральных водах Балтийского моря военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией НАТО попытались задержать танкер «Ягуар». По предварительной информации, вооружённая группа пыталась вынудить судно войти в территориальные воды Эстонии, однако экипаж не поддался на провокацию. В настоящее время танкер уже прибыл в Приморск.