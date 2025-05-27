Военные США заявили, что приказы относительно НАТО никак не изменились

По ее информации, некоторые европейские чиновники считают, что приверженность США НАТО ослабевает. Они берут в расчет критику со стороны американского президента Дональда Трампа и его заявления о желании сократить военное участие за рубежом. Однако американский офицерский состав утверждает, что позиция никак не изменилась, пишет газета.
«Если рассматривать ситуацию с точки зрения армии США, мои приказы не изменились», — приводит издание слова заместителя начальника штаба по операциям армии США в Европе и Африке Эндрю Саслава. Он отметил, что вопрос о будущем участии США в НАТО не выходит у него из головы, однако подчеркнул, что служит уже слишком долго, чтобы «зацикливаться на политических ветрах и сообщениях, которые не являются приказами».
25 мая сообщалось, что высокопоставленные европейские дипломаты ожидают, что Соединенные Штаты объявят о сокращении военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы. Ранее телекомпания NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников заявляла, что Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы. По ее данным, речь идет о половине группировки в 20 тыс. человек, которые были направлены предыдущей администрацией США в 2022 году в страны, граничащие с Украиной.