Военные США заявили, что приказы относительно НАТО никак не изменились

«Если рассматривать ситуацию с точки зрения армии США, мои приказы не изменились», — приводит издание слова заместителя начальника штаба по операциям армии США в Европе и Африке Эндрю Саслава. Он отметил, что вопрос о будущем участии США в НАТО не выходит у него из головы, однако подчеркнул, что служит уже слишком долго, чтобы «зацикливаться на политических ветрах и сообщениях, которые не являются приказами».