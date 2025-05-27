Посол России в Молдавии назвал условия ухода миротворцев из Приднестровья

«Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Более того, российская сторона никогда не говорила о том, что он не будет выведен. Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — сказал он.
Также Озеров отметил, что в основе процесса урегулирования приднестровского кризиса лежит соглашение 1992 года, согласно которому Россия выступает не только посредником, но и гарантом разрешения конфликта. Он добавил, что присутствие российского миротворческого контингента гарантирует «невозобновление боевых действий, мониторинг и соблюдение тех условий перемирия, которые были достигнуты в 1992 году».
В январе президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности оказать финансовую помощь Приднестровью в условиях энергокризиса в непризнанной республике при условии замены российских миротворцев гражданской миссией под эгидой ООН или Евросоюза.
В мае президент республики Вадим Красносельский заявил, что вооруженный конфликт в Приднестровье будет означать прямое столкновение России и НАТО, такое же мнение он высказывал двумя годами ранее. Он отметил, что все противоречия между Молдавией и Приднестровьем необходимо разрешать «исключительно мирными способами».
Приднестровская Молдавская Республика заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».
Россия, как и другие члены ООН, не признает независимость этого образования. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта.