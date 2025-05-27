Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за попыток некоторых европейских стран помешать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Европейские спонсоры Киева запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по московскому) 29 мая. Мы решили ответить “зеркально” и запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности. Как мы ожидаем, греческое председательство назначит его на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по московскому) 30 мая», — рассказал Полянский в своем Telegram-канале.
Как на днях заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва продолжит работу над документами об условиях урегулирования украинского конфликта, несмотря на провокации.