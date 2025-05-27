«Европейские спонсоры Киева запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по московскому) 29 мая. Мы решили ответить “зеркально” и запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности. Как мы ожидаем, греческое председательство назначит его на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по московскому) 30 мая», — рассказал Полянский в своем Telegram-канале.