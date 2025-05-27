Автор публикации предположил, что, по всей вероятности, Мерц смог договориться с президентом США Дональдом Трампом, который до сих пор выступал против санкций и против усиления военной помощи Киеву, о переходе Вашингтона на жесткие позиции Берлина, Парижа и Лондона. С точки зрения эксперта, Запад, вероятно, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение Российской Федерации на Украине.