Решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других западных политиков о снятии ограничений на применение украинской стороной ракет дальнего радиуса поражения в отношении Российской Федерации ставит мир на грань ядерной войны, заявил немецкий политолог Александр Рар в своем телеграм-канале.
Автор публикации предположил, что, по всей вероятности, Мерц смог договориться с президентом США Дональдом Трампом, который до сих пор выступал против санкций и против усиления военной помощи Киеву, о переходе Вашингтона на жесткие позиции Берлина, Парижа и Лондона. С точки зрения эксперта, Запад, вероятно, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение Российской Федерации на Украине.
«Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту», — поделился своим мнением Рар.
26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Соединенные Штаты и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать оружием дальнего радиуса действия позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия украинской стороне.