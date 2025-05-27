Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за «угроз» со стороны Европы

«Греческое председательство, как мы ожидаем, назначит его на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 30 мая», — написал он в своем телеграм-канале.
Полянский уточнил, что это «зеркальный» ответ России на запрос ЕС заседания Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое назначили на 29 мая. «Им важно поддерживать украинскую тему “на плаву” в Совете Безопасности, даже если они рискуют не угадать с предпочтительной для новой американской администрации тональностью», — заключил первый зампостпреда России при ООН.
Накануне немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил о снятии Германией, Великобританией, Францией и США ограничений на дальность ударов оружия, которое было передано Украине. Однако позднее его заместитель Ларс Клингбайль опроверг изменение политики Берлина в этом вопросе. В Кремле называли «опасным» решение отменить ограничения на дальность ударов по России и идущим вразрез с «политическим урегулированием» конфликта.