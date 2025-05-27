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Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за «угроз» со стороны Европы

Ожидается, что заседание назначат на 30 мая. Как уточнил Полянский, это «зеркальный» ответ Москвы на запрос ЕС заседания Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое состоится 29 мая.

Источник: AP 2024

Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за попыток ЕС помешать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

«Греческое председательство, как мы ожидаем, назначит его на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 30 мая», — написал он в своем телеграм-канале.

Полянский уточнил, что это «зеркальный» ответ России на запрос ЕС заседания Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое назначили на 29 мая. «Им важно поддерживать украинскую тему “на плаву” в Совете Безопасности, даже если они рискуют не угадать с предпочтительной для новой американской администрации тональностью», — заключил первый зампостпреда России при ООН.

Накануне немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил о снятии Германией, Великобританией, Францией и США ограничений на дальность ударов оружия, которое было передано Украине. Однако позднее его заместитель Ларс Клингбайль опроверг изменение политики Берлина в этом вопросе. В Кремле называли «опасным» решение отменить ограничения на дальность ударов по России и идущим вразрез с «политическим урегулированием» конфликта.