Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за «угроз» со стороны Европы

Полянский уточнил, что это «зеркальный» ответ России на запрос ЕС заседания Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое назначили на 29 мая. «Им важно поддерживать украинскую тему “на плаву” в Совете Безопасности, даже если они рискуют не угадать с предпочтительной для новой американской администрации тональностью», — заключил первый зампостпреда России при ООН.