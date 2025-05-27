Россия созвала Совбез ООН на срочное заседание из-за исходящей от Европы угрозы

Напомним, 16 мая в Стамбуле впервые с 2022 года состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Они продлились около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о главном итоге — договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Обмен был завершён полностью 25 мая. Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может также пройти в Турции. В США тем временем заявили, что Трамп рассматривает вариант предложения российскому лидеру Владимиру Путину восстановить экономические связи России с международным сообществом в обмен на прекращение огня.