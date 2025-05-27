«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — написал дипломат у себя телеграм-канале.
По словам Полянского, Греция, к которой мае перешло председательство в Совбезе ООН, может назначить заседание на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 30 мая. Он объяснил действия Европы попыткой поддерживать украинскую тему «на плаву» в Совете Безопасности, даже если они рискуют не угадать с предпочтительной для команды президента США тональностью. Терпение недругов в ООН, затаившихся в ожидании результатов стамбульских переговоров и реакции на них Дональда Трампа, похоже, иссякло, заметил дипломат.
Напомним, 16 мая в Стамбуле впервые с 2022 года состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Они продлились около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о главном итоге — договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Обмен был завершён полностью 25 мая. Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может также пройти в Турции. В США тем временем заявили, что Трамп рассматривает вариант предложения российскому лидеру Владимиру Путину восстановить экономические связи России с международным сообществом в обмен на прекращение огня.