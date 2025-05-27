Россия запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи угрозой миру, исходящей от европейских стран. Они пытаются помешать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом во вторник, 27 мая, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
— Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по московскому времени — прим. «ВМ») 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности, — подчеркнул Полянский.
По его словам, заседание может состояться 30 мая в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по московскому времени — прим. «ВМ»), написал он своем Telegram-канале.
До этого комитет ООН выразил обеспокоенность сообщениями о пытках и жестоком обращении в отношении российских военнопленных на Украине. Там добавили, что запрет на пытки является абсолютным и не допускает исключений.
Ранее Дмитрий Полянский заявил, что принятое Германией решение предложить на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН бывшую главу МИД ФРГ Анналену Бербок является плевком в сторону организации. По его словам, она неоднократно демонстрировала свою профнепригодность.