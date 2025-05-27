Эксперт объяснил критический риск киберугрозы в космосе

Луна Роланд приводит цифры: «Они поддерживают более 6,5 миллиарда устройств по всему миру, и ожидается, что к 2030 году это число вырастет до 10 миллиардов. Спутники GPS используются в точном земледелии в сельском хозяйстве, что повышает урожайность и сокращает количество отходов, а также для отслеживания транспортных средств в реальном времени и оптимизации маршрутов в логистике. Помимо обеспечения связи и координации, космические технологии стимулируют инновации во всех отраслях, от центров обработки данных в космосе до более надежных облачных сервисов. Новые инновации, такие как производственные дроны и роботизированные системы, способны произвести революцию в логистике, сельском хозяйстве и здравоохранении. Космические достижения в области материаловедения позволяют создавать новые материалы в условиях микрогравитации, в то время как другие новые инновации, такие как космическая солнечная энергия и добыча полезных ископаемых на астероидах, могут обеспечить земную промышленность чистой энергией и редкими материалами».