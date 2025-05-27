Марочко: ВС РФ вклинились почти на 800 м в оборону ВСУ у Петровского

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС, сообщил, что российские военные продвинулись почти на 800 метров в глубину обороны вооруженных сил Украины. у Петровского в ЛНР.
Он уточнил, что российские военнослужащие заняли три лесополосы и уничтожили два опорных пунктов ВСУ.
«ВС РФ продвинулись до 800 метров в глубину обороны противника в районе Петровского. Российские военные в ходе продвижения уничтожили два опорных пункта противника, а также заняли три лесополосы, новые рубежи и позиции», — отметил Марочко.
По его словам, ВСУ старались всеми силами удержать стратегическую высоту, расположенную северо-восточнее от Петровского.
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