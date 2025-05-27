Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ вклинились почти на 800 м в оборону ВСУ у Петровского

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС, сообщил, что российские военные продвинулись почти на 800 метров в глубину обороны вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС, сообщил, что российские военные продвинулись почти на 800 метров в глубину обороны вооруженных сил Украины. у Петровского в ЛНР.

Он уточнил, что российские военнослужащие заняли три лесополосы и уничтожили два опорных пунктов ВСУ.

«ВС РФ продвинулись до 800 метров в глубину обороны противника в районе Петровского. Российские военные в ходе продвижения уничтожили два опорных пункта противника, а также заняли три лесополосы, новые рубежи и позиции», — отметил Марочко.

По его словам, ВСУ старались всеми силами удержать стратегическую высоту, расположенную северо-восточнее от Петровского.

Читайте также: Минюст России предложил в четыре раза увеличить один штраф для родителей.