В соседней с Россией дружественной стране прошли протесты из-за богатства сына премьера

Как пишет The Guardian, небольшие, но настойчивые акции протеста молодых монголов прошли на главной площади Улан-Батора на прошлой неделе после того, как в соцсетях появились сообщения о том, что сын премьер-министра Оюн-Эрдене Лувсаннамсраи преподнес своей невесте щедрые подарки. Опасения по поводу неравенства и связанных с коррупцией полезных ископаемых часто становились причиной протестов, но до недавнего времени премьер-министр сохранял репутацию человека, бросающего вызов многочисленным корыстным интересам, которые удерживали редкие полезные ископаемые в руках небольшой богатой олигархии.