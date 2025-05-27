В соседней с Россией дружественной стране прошли протесты из-за богатства сына премьера

Ожидается, что в Монголии пройдет голосование о доверии премьер-министру страны в связи с протестами. Ожидается, что Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрай объявит вотум доверия на этой неделе после того, как были подняты вопросы о богатстве его семьи.
Политическое руководство богатой полезными ископаемыми Монголии подвергнется испытанию, и ожидается, что премьер-министр страны объявит вотум доверия своему руководящему посту на фоне слухов о расточительном образе жизни его сына.
Как пишет The Guardian, небольшие, но настойчивые акции протеста молодых монголов прошли на главной площади Улан-Батора на прошлой неделе после того, как в соцсетях появились сообщения о том, что сын премьер-министра Оюн-Эрдене Лувсаннамсраи преподнес своей невесте щедрые подарки. Опасения по поводу неравенства и связанных с коррупцией полезных ископаемых часто становились причиной протестов, но до недавнего времени премьер-министр сохранял репутацию человека, бросающего вызов многочисленным корыстным интересам, которые удерживали редкие полезные ископаемые в руках небольшой богатой олигархии.
Союзники премьер-министра говорят, что он склоняется к тому, чтобы объявить вотум доверия во вторник, а само голосование, вероятно, состоится в середине следующей недели.
Протесты были спровоцированы утверждениями о том, что семья премьер-министра обладает богатством, намного превышающим уровень государственного служащего. Невеста 23-летнего сына премьер-министра, Темуулени, опубликовала в своем аккаунте в соцсети фотографии, на которых изображены роскошные сумки, дорогое кольцо и даже Mercedes-Benz, что вызвало гнев.
Утверждалось, что премьер-министр, должно быть, был осведомлен о роскошном образе жизни своего сына или даже финансировал некоторые из подарков. Лувсаннамсрай подвергся тщательному расследованию со стороны антикоррупционной службы страны, но публично почти ничего не объяснил. Петиция, подписанная 59 000 человек, призывала его уйти в отставку, ссылаясь на неизвестные источники богатства его сына, высокую инфляцию и растущее подавление свободы прессы.
Но источники в правительстве утверждают, что образ жизни сына премьер-министра используется сторонниками президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в попытке дать ему возможность обойти парламент и баллотироваться на второй срок. В настоящее время президент может занимать свой пост только один шестилетний срок.
В сентябре прошлого года президент вызвал споры в Европе, пригласив российского президента Владимира Путина в Улан-Батор, несмотря на то, что Монголия, как страна, подписавшая Римский статут, была обязана арестовать российского лидера по требованию международного уголовного суда, напоминает The Guardian. Президент Монголии также присутствовал на недавнем Параде Победы на Красной площади.
Источники в правительстве говорят, что президент, ранее занимавший пост премьер-министра страны и, как и нынешний премьер-министр, член Монгольской народной партии, хочет иметь возможность баллотироваться на второй шестилетний срок и хотел бы, чтобы Лувсаннамсрай был смещен в пользу кого-то, кто готов ограничить полномочия парламента.
Лувсаннамсраи был переизбран премьер-министром всего 10 месяцев назад, и его партия получила 68 мест в 126-местном парламенте. Но, пытаясь достичь политического консенсуса вокруг долгосрочных изменений, необходимых для модернизации экономики страны, включая создание фонда национального благосостояния и некоторые крупные инвестиции в инфраструктуру, он решил сформировать трехпартийную коалицию с Демократической партией (42 места) и Партией HUN (8 мест).
Но после того, как три члена Демократической партии (ДП) выразили поддержку уличным протестам против премьер-министра, Конгресс Монгольской народной партии на закрытом заседании проголосовал за то, чтобы объявить о выходе ДП из коалиции, что может означать конец для премьер-министра.
Лидер ДП Гантумур Лувсанням, который является заместителем премьер-министра, заявил, что взгляды трех законодателей не являются его позицией или позицией его партии, но осуществление их права на свободу выражения мнений не противоречит никакому коалиционному соглашению.