В городе трех религий прошел жесткий марш с расистским оттенком

«Закройте сейчас же, или я не смогу вас защитить», — сказал полицейский владельцу кафе Раймонду Химо, когда тот протестовал против подростков в религиозно-сионистской одежде, ворующих напитки. В понедельник магазины в основном закрылись к часу дня, на несколько часов раньше, чем в предыдущие годы, а жители забаррикадировались в своих домах.