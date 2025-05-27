В городе трех религий прошел жесткий марш с расистским оттенком

Тысячи израильтян присоединились к шествию по мусульманскому кварталу Иерусалима. Шествие в честь Дня государственного флага, которое некоторые западные СМИ, называют «расистским», перекрыло жизнь палестинцев в Старом городе, пока израильские националисты чествовали оккупацию Восточного Иерусалима в 1967 году.
Множество израильтян присоединились к финансируемому государством шествию по мусульманскому кварталу Старого города в Иерусалиме, где большие группы людей скандировали расистские лозунги, в том числе «Газа наша», «Смерть арабам» и «Пусть горят их деревни», пишет The Guardian.
Ежегодный марш, организованный городским правительством Иерусалима, посвящен захвату Израилем Восточного Иерусалима и его святых мест в ходе Шестидневной войны 1967 года. Захват Израилем Восточного Иерусалима и его святых мест не признан на международном уровне, напоминает The Guardian.
Муниципалитет Иерусалима рекламирует это мероприятие, известное как марш флагов, как «праздничное шествие», являющееся частью более широкой программы мероприятий, посвященных «освобождению» города. Маршу, отмечает The Guardian, в течение многих лет сопутствовали проявления расизма и нападения на палестинцев, и ему предшествовала кампания насилия в Старом городе, которая фактически привела к закрытию районов, где проживает большинство палестинцев, особенно в мусульманском квартале.
Еще до полудня в понедельник небольшие группы молодых израильтян нападали на владельцев магазинов и прохожих в городе и подвергали их преследованиям, плевали в женщин в хиджабах, совершали кражи из кафе, разграбили книжный магазин и по меньшей мере в один дом ворвались силой.
«Закройте сейчас же, или я не смогу вас защитить», — сказал полицейский владельцу кафе Раймонду Химо, когда тот протестовал против подростков в религиозно-сионистской одежде, ворующих напитки. В понедельник магазины в основном закрылись к часу дня, на несколько часов раньше, чем в предыдущие годы, а жители забаррикадировались в своих домах.
Авив Татарский, исследователь из некоммерческой организации «Ир Амим», говорит: «Это лишает людей средств к существованию, заставляет их чувствовать себя небезопасно в своем окружении. Символично, что это дает понять: “Вам здесь не место, это место принадлежит нам”.
Одна большая группа, прибывшая к Дамасским воротам, скандировала «Газа наша» и несла большой плакат с надписью «Иерусалим 1967, Газа 2025», фактически угрожая полной военной аннексией сектора Газа в качестве повторения захвата Восточного Иерусалима. Другой плакат гласил: «Без накбы нет победы» (накба — насильственное изгнание около 700 000 палестинцев, когда в 1948 году было создано государство Израиль, напоминает The Guardian).
Шествие координирует некоммерческая организация «Ам Клави», единственной деятельностью которой является организация марша в честь дня флага. Его возглавляет Барух Кахане, сын Меира Кахане, еврейского раввина-расиста, основавшего партию «Ках». Запрещенная как политическая партия в Израиле в 1980-х годах в соответствии с антитеррористическим законодательством, в настоящее время она является крайне правым движением.
Некоторые участники марша были одеты в футболки с партийным символом — сжатым кулаком в виде звезды Давида. Другие были одеты в футболки с названиями своих средних школ, которые организовали групповые экскурсии на марш.
Несмотря на историю насилия во время марша, присутствие полиции в Старом городе было относительно незначительным, и она мало что сделала для защиты многих палестинцев, подвергшихся насилию, отмечает The Guardian.
Активисты из группы «Стоящие вместе», которые выступали в качестве живого щита перед нападавшими, защищенные только фиолетовыми жилетами, идентифицирующими их как членов группы, часто были единственным барьером, препятствующим эскалации насилия.
Ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир был среди толпы, прибывшей в Старый город на закате. Ранее он совершил провокационную поездку, чтобы помолиться в мечети Аль-Акса, расположенной на территории мечети, где официально Израиль не разрешает верующим евреям совершать религиозные обряды.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание кабинета министров в Сильване, в оккупированном Восточном Иерусалиме. По сообщениям израильских СМИ, он проигнорировал предупреждения службы безопасности Шабака о том, что это будет подстрекательский шаг.
Марш флагов уже рассматривается как насильственное и глубоко провокационное выражение еврейского контроля над Иерусалимом, которое в прошлом приводило к более широкому конфликту, пишет The Guardian, напоминая, что насилие на таком же мероприятии привело к 11-дневной войне между Израилем и ХАМАСОМ в 2021 году.