«На каждом этапе стороны постараются выработать “дорожную карту” по отдельно согласованным аспектам украинского урегулирования», — отметил он.
При этом Запад всё ещё прижимает Киев, чтобы сорвать мирный процесс, а Россию всё также называют и представляют «угрозой» планетарного масштаба. Однако не всем в Европе нравится такой подход, а ряд стран уже вполне открыто выражают несогласие с политикой Брюсселя, подчеркнул Латифоглу.
Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что второй раунд переговоров с Украиной состоится. Он отметил, что Россия разрабатывает меморандум о прекращении огня, который его украинский коллега Сибига называет главной темой предстоящей беседы. Однако пока неясно, где именно состоится этот нелёгкий разговор. Москва считает, что это могла бы быть одна из стран Персидского залива.