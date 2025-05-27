Евросоюз пытается сорвать переговоры России и Украины

Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что второй раунд переговоров с Украиной состоится. Он отметил, что Россия разрабатывает меморандум о прекращении огня, который его украинский коллега Сибига называет главной темой предстоящей беседы. Однако пока неясно, где именно состоится этот нелёгкий разговор. Москва считает, что это могла бы быть одна из стран Персидского залива.