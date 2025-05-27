Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что между ним и его женой Брижит произошла ссора после того, как в Интернете появилось вирусное видео, на котором благоверная бьет его по лицу, когда они собирались сойти с трапа самолета во Вьетнаме.
На видео, снятом оператором Associated Press, видно, как президент Франции появляется в дверях самолета в начале своего визита в Ханой. Видно, как рука его жены хлещет его, заставляя отступить на шаг, прежде чем француз приходит в себя и машет рукой.
Тела Брижит Макрон не видно, и ее муж впоследствии сказал журналистам, что этот жест был шутливым. Но, пишет The Guardian, официальный представитель МИД России Мария Захарова воспользовалась видеозаписью, написав в Telegram, что французский президент получил «хук справа». «Неужели первая леди решила подбодрить своего мужа нежным похлопыванием по щеке и не рассчитала свои силы?» — спросила она в насмешливом посте. «Она хотела поправить ему воротник, но в итоге дотянулась до любимого лица?».
Французские СМИ сообщили, что Елисейский дворец сначала отрицал подлинность изображений, на которых запечатлено взаимодействие, но в конечном итоге подтвердил, что они настоящие.
Поэтому пришлось искать новые способы сохранить хорошую мину.
Макрон поведал журналистам в Ханое, что он и его жена «шутили, как мы это часто делаем». Представитель Елисейского дворца сообщил французским СМИ, что сцена показала «момент близости». Уровкнь объяснений напоминает то, как в 1994 году Борис Николаевич Ельцин пояснял, почему не вышел к встречавшему его в аэропорту Шэннон руководству Ирландии.
Другой источник в Елисейском дворце сообщил, что пара «в последний раз расслаблялась перед началом визита, развлекаясь». Макрон «любит подшучивать над своей женой перед официальными мероприятиями, и она всегда отвечает подобным образом… Это даже не было пощечиной». Ну, да просто получил леща.
Макрон отметил, что другие его видеозаписи были неверно истолкованы. Люди «подумали, что я поделился пакетом кокаина, подрался с президентом Турции, а теперь у меня семейная ссора с женой».
«Все это неправда. Всем нужно успокоиться», — на голубом глазу уверяет француз.
Ранее в этом месяце француза Макрона, рейхсканцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера заподозрили в употреблении наркотиков в поезде по пути в Киев, утверждая, что то, что западные гости Зеленского выдавали за скомканную салфетку, было на самом деле пакетиком с порошкообразным наркотиком.
Макрон заявил журналистам в Ханое, что интернет-аккаунты, в которых делались подобные заявления, были «знакомыми», объединяющими русских с французскими экстремистами, добавив, что комментаторы «объяснили сегодня утром, что моя дипломатия — это дипломатия избитого мужа».
Франция и Вьетнам в понедельник подписали соглашения о поставках самолетов Airbus, оборонных и других пактах на сумму 9 млрд евро, в рамках первого официального визита президентской четы Франции в бывшую колонию страны почти за десять лет.
Сделки с Вьетнамом заключаются на фоне торговых потрясений, вызванных тарифами Дональда Трампа в США, и охватывают покупку 20 самолетов Airbus, сотрудничество в области ядерной энергетики, обороны, железнодорожного и морского транспорта, спутников и вакцин.