Получивший леща от жены Макрон дал невразумительное объяснение семейной драке

Тела Брижит Макрон не видно, и ее муж впоследствии сказал журналистам, что этот жест был шутливым. Но, пишет The Guardian, официальный представитель МИД России Мария Захарова воспользовалась видеозаписью, написав в Telegram, что французский президент получил «хук справа». «Неужели первая леди решила подбодрить своего мужа нежным похлопыванием по щеке и не рассчитала свои силы?» — спросила она в насмешливом посте. «Она хотела поправить ему воротник, но в итоге дотянулась до любимого лица?».