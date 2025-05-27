План европейских стран отправить войска на Украину называют мертвым

Газета Financial Times, ссылаясь на собственного источника, сообщила, что план ряда европейских стран по отправке военнослужащих на территорию Украины «мертв», потому что Соединенные Штаты Америки не готовы предоставить свою помощь.
По словам источника издания, без американской помощи эта инициатива «бессмысленна».
«Европейский чиновник заявил, что план по отправке военных мертв, потому что он бессмысленный без помощи американского президента Дональда Трампа, а он не готов ее предоставить», — отмечает газета.
Как уточнил еще один источник, несколько стран все еще продолжают работу над этими планами «в обычном режиме».
Читайте также: Марочко: ВС России продвинулись в районе Петровского в ЛНР.