Военкор и депутат Госдумы высказались о героизации пленных

По мнению военкора, средствам массовой информации следует больше уделять внимание возвращению с Украины политических заключенных и мирных жителей, захваченных ВСУ в плен. Что же касается военнослужащих, то «помпа не нужна».
«Плен — это не первая доблесть в ходе СВО», — объясняет свою позицию Сладков в Telegram.
Он добавляет, что с помпой можно встречать раненых из госпиталей, а пленных лучше обеспечить всем необходимым, но «героями делать не надо», кроме тех бойцов, кто попал в плен ВСУ в бессознательном состоянии, сражаясь до тех пор, пока не впал в беспамятство.
Сладков обращает внимание, что не все причины попадания в плен и не все случаи пленения одинаковы.
«Тут украинцы показывали интервью одного нашего пленного парня, который спокойно говорил о своей преданности России. Он, по-моему, достоин внимания. А так, раз пленный, дай-ка мы тебя встретим с информационным шумом, — я в этом не уверен», — приводит слова военкора RTVI.
«За время службы на передовой в зоне СВО я видел разные ситуации, в которых одни люди проявляют героизм, а другие — слабость, поэтому все по-разному попадают в плен. Но в любом случае все бойцы, которые возвращаются домой, — это наши люди, мы не рассуждаем о том, кто из них герой, а кто предатель, мы просто рады их видеть, рады тому, что парни снова дома», — объясняет Милонов.
Депутат уточняет, что российские бойцы, вернувшиеся из плена ВСУ, проходят процедуру проверки военной контрразведкой. Политик добавляет, что контроль необходим, так как украинская сторона может отправить диверсанта, который будет выдавать себя за российского пленного. По данным Милонова, органы контрразведки выясняют обстоятельства пленения, обращают внимание на различные детали истории, чтобы вычислить шпионов.
«Я думаю, что вернувшиеся в ходе обмена пленными парни заслужили отдых, спокойствие и восстановление после плена, где к ним относились крайне жестоко», — резюмирует Милонов.
Очередной обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся в мае. Договоренность о возвращении пленных по формуле «1000 на 1000» была достигнута на переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая. Обмен пленными производился в несколько этапов и был завершен 25 мая. Кроме военнослужащих, Киев вернул захваченных ВСУ мирных жителей Курской области и политических заключенных.