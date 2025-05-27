Военкор и депутат Госдумы высказались о героизации пленных

«За время службы на передовой в зоне СВО я видел разные ситуации, в которых одни люди проявляют героизм, а другие — слабость, поэтому все по-разному попадают в плен. Но в любом случае все бойцы, которые возвращаются домой, — это наши люди, мы не рассуждаем о том, кто из них герой, а кто предатель, мы просто рады их видеть, рады тому, что парни снова дома», — объясняет Милонов.