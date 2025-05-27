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Стало известно, сколько школьников не допустили на ЦЭ по учебным предметам по выбору

Названо количество школьников, которых не допустили в этом году на ЦЭ по учебным предметам по выбору. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минобразования.

Ведомством были опубликованы предварительные результаты по явке на ЦЭ по учебным предметам по выбору. Всего в пункты, где сдавали экзамен, не допустили три человека. Причиной являлось отсутствие паспорта. В 2024 году, как отметили в Минобразования, таких случаев было два.

Суммарно для прохождения ЦЭ по учебным предметам по выбору зарегистрировано было свыше 56,9 тыс. одиннадцатиклассников. Освобождены от ЦЭ 478 школьников, из них в том числе 302 — те, кто обучается на дому, и 176 являются победителями третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады.

Также 146 человек в этом году не присутствовали на ЦЭ. По данным Минобразования, причинами, в основном, были болезнь, участие в спортивных соревнованиях.