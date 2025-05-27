Стало известно, сколько школьников не допустили на ЦЭ по учебным предметам по выбору

Ведомством были опубликованы предварительные результаты по явке на ЦЭ по учебным предметам по выбору. Всего в пункты, где сдавали экзамен, не допустили три человека. Причиной являлось отсутствие паспорта. В 2024 году, как отметили в Минобразования, таких случаев было два.
Суммарно для прохождения ЦЭ по учебным предметам по выбору зарегистрировано было свыше 56,9 тыс. одиннадцатиклассников. Освобождены от ЦЭ 478 школьников, из них в том числе 302 — те, кто обучается на дому, и 176 являются победителями третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады.
Также 146 человек в этом году не присутствовали на ЦЭ. По данным Минобразования, причинами, в основном, были болезнь, участие в спортивных соревнованиях.