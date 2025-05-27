В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к репрессиям

Депутат ПМР считает, что заявления молдавского руководства — это «превентивный удар» по любым серьёзным переговорам между Кишинёвом и Тирасполем. «Здесь расчет запугать приднестровцев и показать им, что Кишинёв не намерен вести переговоры, а будет стараться уничтожить ПМР, причём руководство Приднестровья не будет рассматриваться кишинёвским националистами в качестве партнёра для диалога, а только как преступники, которых нужно свергнуть и посадить в тюрьму», — отметил Сафонов.