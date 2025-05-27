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В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к репрессиям

Сафонов: Молдавия готовится к репрессиям против жителей Приднестровья.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Власти Молдавии готовятся к репрессиям против жителей Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан утверждал, что в Тирасполе существует неконституционный режим, а также заявил, что задача Кишинева — реинтеграция Приднестровья и контроль над его территорией.

«Не так важно, что реально думает руководство Республики Молдова по приднестровской проблеме. Важен брошенный вызов, из которого следует готовность к репрессиям против приднестровцев. Это — декларация намерений», — сказал Сафонов.

Депутат ПМР считает, что заявления молдавского руководства — это «превентивный удар» по любым серьёзным переговорам между Кишинёвом и Тирасполем. «Здесь расчет запугать приднестровцев и показать им, что Кишинёв не намерен вести переговоры, а будет стараться уничтожить ПМР, причём руководство Приднестровья не будет рассматриваться кишинёвским националистами в качестве партнёра для диалога, а только как преступники, которых нужно свергнуть и посадить в тюрьму», — отметил Сафонов.

Он также добавил, что после выборов президента Румынии молдавской власти кажется, что образовался такой блок Франция — Великобритания — Румыния — Молдавия, который сомнет Приднестровье теми или иными способами. «Для приднестровцев такие “наезды” являются делом привычным. Несомненно, все граждане ПМР сделают единственно правильный вывод: для Приднестровья единственным выходом есть и будет сохранение государственной независимости и союз с Россией. Тогда и глупые угрозы прорумынских националистов не будут страшны», — подытожил Сафонов.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.