Стали известны итоги отбора кандидатов на выборы в городскую думу Ростова

«Предварительный отбор кандидатов перед выборами всех уровней власти — это очень хорошая практика, так как показывает открытость партии перед населением и справедливость при выборе кандидатов. Ведь их выбирают сами жители, причем в режиме онлайн, — заметил политолог Роман Пупыкин. — Заслуживают внимания и программы кандидатов — в большинстве своем это социальный срез проблематики с мест, на основе которых партия в дальнейшем строит не только свою предвыборную программу, но и корректирует нормативно-правовую базу».