Стали известны итоги отбора кандидатов на выборы в городскую думу Ростова

Предварительное голосование для определения будущих кандидатов на сентябрьских выборах, которое организовала «Единая Россия», завершилось.
Определены 60 человек: 30 кандидатов партия выдвинет по одномандатным округам, 30 — по партийному списку. Из них 22 действующих депутата, а 38 человек — новые лица.
В партийном отборе принимали участие не только члены и сторонники партии, но также и беспартийные. Среди участников голосования были защитники Отечества. Уже известно, что возглавит список будущих кандидатов Герой России, кавалер Ордена Мужества, ветеран СВО Андрей Манухин.
Среди победителей предварительного голосования ещё трое участников специальной военной операции. В Первомайском округе № 19 победу одержал полный кавалер Ордена мужества, предприниматель Сергей Сазонов. В Первомайской территориальной группе № 6 лидером стал действующий участник СВО Станислав Поволоцкий. В Советской территориальной группе № 10 лучший результат показал военный врач Алексей Курдин.
Среди кандидатов — 21 действующий депутат городской Ростовской-на-Дону городской Думы.
Заместитель председателя представительного органа Татьяна Георгиева одержала победу в Советском округе № 27 и поборется за депутатский мандат уже в 7-й раз. Ее коллега — зампред Сергей Сухариев получил большинство голосов в Железнодорожной территориальной группе № 3, это его четвертые выборы в ростовскую Думу. Наконец, третий заместитель председателя Сергей Шереметьев вошел в тройку лидеров Советской территориальной группы № 9, за его плечами 6 думских созывов.
Многолетний председатель Думы Ростова Зинаида Неярохина в предварительном голосовании не участвовала: она будет пробовать свои силы на дополнительных выборах в Законодательное Собрание Ростовской области по Орловскому избирательному округу № 13.
«Предварительный отбор кандидатов перед выборами всех уровней власти — это очень хорошая практика, так как показывает открытость партии перед населением и справедливость при выборе кандидатов. Ведь их выбирают сами жители, причем в режиме онлайн, — заметил политолог Роман Пупыкин. — Заслуживают внимания и программы кандидатов — в большинстве своем это социальный срез проблематики с мест, на основе которых партия в дальнейшем строит не только свою предвыборную программу, но и корректирует нормативно-правовую базу».
«Мы всегда уважаем выбор наших избирателей, и именно мнение людей является для нас определяющим при выдвижении кандидатов», — заявил председатель донского парламента, секретарь Ростовского регионального отделения партии Александр Ищенко.
После официального объявления выборов на региональной конференции донского отделения партии с большей долей вероятности все победители предварительного голосования будут выдвинуты на выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы, которые состоятся в сентябре.