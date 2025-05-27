Telegraph узнала о тревоге на Западе после инцидента с танкером Jaguar

Инцидент с танкером Jaguar в Балтийском море вызвал тревогу на Западе и заставил страны задуматься о том, могут ли западные Военно-морские силы «бросить вызов» российскому теневому флоту, пишет The Telegraph.
«Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, комментируя The Telegraph произошедшее.
В начале мая силы НАТО и Эстонии попытались захватить судно Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. Нефтяной танкер следовал в Приморск под флагом Габона. Эстонские власти потребовали от судна покинуть международные воды и направиться в территориальную акваторию республики.
Российский истребитель Су-35, который вошел в воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда, не позволил захватить танкер. После этого Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства и вызывала временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест.
Председатель российской Морской коллегии Николай Патрушев позднее заявил, что Jaguar — гражданское судно, перевозившее «российский груз». Reuters писал, что Jaguar находится под санкциями Великобритании.
Накануне, 26 мая, Патрушев рассказал, что президент России Владимир Путин поддержал предложение Морской коллегии по ответу на попытки стран Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Действия западных стран он охарактеризовал как «акты пиратства». Патрушев подчеркнул, что Балтийский флот обеспечивает безопасность судоходства и пресекает провокации со стороны недружественных стран.