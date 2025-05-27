Telegraph узнала о тревоге на Западе после инцидента с танкером Jaguar

Российский истребитель Су-35, который вошел в воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда, не позволил захватить танкер. После этого Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства и вызывала временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест.