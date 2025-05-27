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МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Ключевые тезисы:

  • Москва разрабатывает проект меморандума относительно будущего мирного договора;меморандум передадут украинской стороне, как только его подготовят;
  • Россия рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой;
  • Киев своими атаками пытается показать, что способен вести переговоры «с позиции силы», но показывает свою ничтожность;
  • Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов России.

«Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров».

Переговоры по Украине

Встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия.

Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.

На прошлой неделе в понедельник вечером президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.

В свою очередь, американский президент после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.