Рябков: в США осознали первопричины конфликта на Украине

Рябков отметил, что президент Дональд Трамп и его сотрудники публично говорят о первопричинах конфликта с Киевом. «Время покажет, насколько реальные шаги новой администрации США будут соответствовать ее декларациям», — сказал дипломат. Он также отметил готовность России к диалогу и поиску компромиссов с американской стороной.