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Рябков: в США осознали первопричины конфликта на Украине

В отношениях между Москвой и Вашингтоном наметились позитивные изменения. В США стали лучше понимать позицию России по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».

Источник: РИА "Новости"

Рябков отметил, что президент Дональд Трамп и его сотрудники публично говорят о первопричинах конфликта с Киевом. «Время покажет, насколько реальные шаги новой администрации США будут соответствовать ее декларациям», — сказал дипломат. Он также отметил готовность России к диалогу и поиску компромиссов с американской стороной.

Отдельно Рябков затронул тему отношений с партнерами по БРИКС. По его словам, развитие диалога с США «не может и не будет осуществляться в ущерб» сотрудничеству с государствами блока.