Мерц: решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад

Канцлер снова затронул эту тему на сегодняшней пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо. По словам Мерца, Украина имеет право применять получаемое от партнеров оружие в отношении военных целей на территории России. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий, — уточнил он (цитата по “РИА Новости”).— Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад».
Кремль после вчерашнего заявления канцлера Германии заявил, что решение стран Запада снять ограничения по дальнобойному оружию кажется опасным и идет вразрез со стремлениями к урегулированию. США пока сохраняют ограничения на использование поставляемых Киеву ракет ATACMS. На вооружении Украины также имеются англо-французские Storm Shadow/SCALP (дальность поражения от 250 км до 560 км в зависимости от модификации). Германия допускала передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.