Приморье полностью перешло на одноуровневую систему МСУ

На самом деле это не так. ИА PrimaMedia ранее публиковало данные итогов публичных слушаний. Только в Раздольненском сельском поселении, последние публичные слушания в котором проходили в 2024 году, всего в них приняло участие почти 500 человек: против реформы выступило 365 жителей при 120 голосах «за». Депутаты мункома на основании этого мнения также не поддержали идею о преобразовании. Еще ранее против проведения реформы таким же образом высказалось Надеждинское поселение, в котором проживает более половины жителей района. «За» при повторных слушаниях выступила только Тавричанка.