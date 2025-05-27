Приморье полностью перешло на одноуровневую систему МСУ

Приморский край завершил проведение муниципальной реформы, которая стартовала в регионе еще в 2019 году. На очередном заседании сегодня, 27 мая, Заксобрание внесло в устав региона поправки, которыми устанавливается одноуровневая организация местного самоуправления (МСУ). Помимо этого депутаты приняли решение о преобразовании двух оставшихся районов — Надеждинского и Дальнереченского — в муниципальные округа. Протест «надеждинцев», которые несколько раз выступали за сохранение двухуровневой системы, большинство парламентариев проигнорировало во имя «повышения эффективности принятия решений», сообщает ИА PrimaMedia.
Депутаты закрепили в уставе региона, что «местное самоуправление в Приморском крае осуществляется в городских округах и муниципальных округах».
Следом парламентарии рассмотрели два законопроекта, касающиеся судьбы Дальнереченского и Надеждинского районов. Это два последних муниципалитета края, где до сих пор сохранялась двухуровневая модель управления с наличием органов власти в поселениях. Их предложено реформировать, как и все остальные уже прошедшие преобразование районы, путем объединения поселений в муниципальный округ с формированием единой системы власти — администрации и думы округа.
По Дальнереченскому району голосование прошло без дискуссий. Другое дело — Надеждинский район. Эта территория последовательно выступает против преобразования, о чем на заседании напомнили два оппозиционных парламентария — внефракционный депутат Леонид Васюкевич и Александр Сустов (еще числящийся во фракции КПРФ).
Как считает Васюкевич, парламент мог бы прислушаться к местным жителям и сохранить в Надеждинском районе двухуровневую систему — федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» позволяет это сделать. К слову, об этом на заседании регионального комитета, состоявшегося накануне, просили и местные депутаты, предлагая сделать Надеждинский район «пилотным проектом».
«При принятии изменений в устав мы могли пойти на уступку людям, ведь мы видим, что на протяжении трех лет народ в Надеждинском районе голосовал однозначно — он был против округа», — отметил он.
Вице-спикер ЗС ПК, глава комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев не согласился с тем, что население Надеждинского района против реформы.
«Жители не высказывались, высказывались депутаты», — сказал вице-спикер.
По его словам, на заседании комитета он уточнял у местных депутатов, сколько человек проголосовало против преобразования в округ, и те ответили, что против было 25 жителей.
На самом деле это не так. ИА PrimaMedia ранее публиковало данные итогов публичных слушаний. Только в Раздольненском сельском поселении, последние публичные слушания в котором проходили в 2024 году, всего в них приняло участие почти 500 человек: против реформы выступило 365 жителей при 120 голосах «за». Депутаты мункома на основании этого мнения также не поддержали идею о преобразовании. Еще ранее против проведения реформы таким же образом высказалось Надеждинское поселение, в котором проживает более половины жителей района. «За» при повторных слушаниях выступила только Тавричанка.
«Более того, они (депутаты — ред.) не сказали, что будет лучше для людей. Они сказали, что будет лучше для них, а про людей ничего не сказали. Поэтому решение принято такое, какое принято. А какая польза для депутатов Законодательного собрания, я, честно говоря, не знаю», — добавил Джамбулат Текиев.
Большинством голосов Заксобрание приняло решение о преобразовании и Надеждинского, и Дальнереченского районов в мунокруга. «За» проголосовало 34 из 36 депутатов, два голоса «против».
Законопроекты вступят в силу 19 июня одновременно с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Таким образом, теперь в Приморье восемь городских округов и 25 муниципальных округов.
«Глубоко убежден, что есть позитивный опыт применения этих новшеств. Одноуровневая система власти вне всяких сомнений гораздо более эффективна с точки зрения принятия решений на любых уровнях, и, конечно, гораздо ближе к людям. Также речь идет о повышении эффективности использования бюджетных средств», — прокомментировал спикер Заксобрания Антон Волошко.
По его мнению, одноуровневая система позволит избежать ситуаций, когда «распыляется ответственность между разным уровнем руководителей».
«По прошествии шести лет проведения в крае реформы говорить о ее целесообразности несерьезно. Считаю, что решение правильное. Глупо было бы на самой финишной прямой устраивать дискуссию на ровном месте. Людям нужна ответственная власть. В данной ситуации консолидация кадрового ресурса, бюджетного потенциала позволит такой власти быть», — уверен вице-спикер Заксобрания Приморья Сергей Кузьменко.