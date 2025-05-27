Во второй раз в День пограничника в Перми отменили праздничное шествие

Приближается День пограничника — главный праздник для ветеранов и действующих военнослужащих границы. Основные праздничные мероприятия в Перми проведут 28 мая. Второй год подряд праздник состоится в новом формате — без традиционного шествия колонн по центральным улицам города. Причины изменения масштаба мероприятия объяснил «Союз пограничников Прикамья» на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Одной из причин такого решения стала невозможность силами общественной организации арендовать большегрузную технику для перекрытия улиц во время движения колонны. Для этого требуется более 30 единиц. Также причинами изменения формата праздника являются реконструкция стадиона «Юность», где можно было бы провести мероприятие, и отсутствие новых активных пограничников, которые не только говорят, но и делают. Нынешних сил на все действия и средств не хватает.
Еще одна причина отмена массового шествия — на СВО пропал без вести ветеран Дмитрий Бирюков. Обычно перед праздником он занимался вопросами обеспечения безопасности, перекрытия дорог и изменения маршрутов общественного транспорта.
При этом праздничные мероприятия в День пограничника состоятся. Все события 28 мая пройдут на центральной набережной Камы. Сбор ветеранов-пограничников начнется в 10.00 на площади у Речного вокзала.