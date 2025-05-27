Во второй раз в День пограничника в Перми отменили праздничное шествие

Одной из причин такого решения стала невозможность силами общественной организации арендовать большегрузную технику для перекрытия улиц во время движения колонны. Для этого требуется более 30 единиц. Также причинами изменения формата праздника являются реконструкция стадиона «Юность», где можно было бы провести мероприятие, и отсутствие новых активных пограничников, которые не только говорят, но и делают. Нынешних сил на все действия и средств не хватает.