Что известно об американской системе ПРО «Золотой купол»

Предполагается, что в состав системы войдет от 400 до 1000 спутников, предназначенных для обнаружения и отслеживания ракетных пусков в любой точке планеты, пишет «Лента.ру». Кроме того, планируется создание подразделения из 200 ударных спутников, вооруженных лазерами для перехвата ракет в космосе.
Цели новой системы ПРО «Золотой купол»
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, новая американская система ПРО Golden Dome сможет также перехватывать и ядерное оружие. Видео с заявлением опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
«Мы защитим Родину от крылатых ракет, баллистических ракет, гиперзвуковых ракет, беспилотников, будь то обычное или ядерное оружие», — приводит слова Хегсета РБК.
В ходе того же брифинга президент США Дональд Трамп озвучил стоимость «Золотого купола». Американский президент также отметил, что к проекту Golden Dome намерена присоединиться Канада и внести в него «справедливый» финансовый вклад. Однако комментариев со стороны Канады пока не последовало. Стоит отметить, что страны сотрудничают в сфере обороны с 1950-х годов в рамках Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Структура отвечает в том числе за противовоздушную и противоракетную оборону США и Канады.
Бюджет проекта «Золотой купол»
Дональд Трамп заявил, что в ближайшие три года на разработку американской системы противоракетной обороны Golden Dome будет потрачено 175 млрд долларов. Он также отметил, что определены архитектура, стоимость и руководитель этого масштабного проекта.
Трамп сообщил, что щит «Золотой купол» будет интегрирован в существующие оборонные системы, а закончить проект планируется к завершению его срока на посту президента США — к январю 2029 года.
При этом отраслевые эксперты выражают сомнения относительно заявленных сроков и стоимости проекта из-за политического влияния и нестабильности финансирования. В мае Бюджетное управление Конгресса оценило общую стоимость строительства «Золотого купола» в 831 млрд долларов на протяжении двадцати лет.
Reuters сообщает, что компания SpaceX является фаворитом в конкурсе на разработку новой системы противоракетной обороны. При этом, по информации агентства, «Золотой купол» не будет принадлежать Пентагону, а Минобороны США будет приобретать услуги ПРО по подписке у коммерческих компаний.
Наряду со SpaceX, в лидерах тендера на создание американской системы ПРО — стартап Palantir, разрабатывающий программное обеспечение для военных, спецслужб и финансового сектора. Компания основана группой бывших сотрудников PayPal во главе с Питером Тилем, который известен своими связями с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Также в проекте участвует американская оборонная корпорация Lockheed Martin, являющаяся крупнейшим в мире поставщиком военной продукции и влиятельной лоббистской силой в Конгрессе США.
Реакция России, Китая и КНДР на разработку «Золотого купола»
Создание новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» — суверенное право США и может быть обусловлено ракетной опасностью. Такую оценку планам США дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, «так делают все страны, которые имеют для этого потенциал».
Пекин считает «Золотой купол» нарушением положений Договора о космосе от 1967 года. «Мы призываем США отказаться от разработки и размещения глобальной системы ПРО, предпринять конкретные шаги для усиления стратегического взаимного доверия между великими державами и для сохранения глобальной стратегической стабильности», — цитирует «Интерфакс» представителя МИД КНР Мао Нин.
Институт по делам США при МИД КНДР в ответ на заявление Трампа о создании новой системы ПРО выпустил меморандум, в котором говорится, что Golden Dom нацелен на милитаризацию космоса, а не оборону США. Американский проект может угрожать безопасности других стран, так как США по-прежнему стремятся однополярному господству. Более того, в документе КНДР утверждается, что система «Золотой купол» может в итоге оказаться сценарием космической ядерной войны.
22 мая Палата представителей Конгресса США приняла предложенный Трампом законопроект по внутренней политике, который предполагает выделение первых средств на развертывание новой системы ПРО.
В марте этого года CNN сообщал, ссылаясь на источники в Пентагоне, что Белый дом поручил военным превзойти израильскую систему ПРО «Железный купол» как по количественным, так и по технологическим показателям.