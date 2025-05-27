Что известно об американской системе ПРО «Золотой купол»

В ходе того же брифинга президент США Дональд Трамп озвучил стоимость «Золотого купола». Американский президент также отметил, что к проекту Golden Dome намерена присоединиться Канада и внести в него «справедливый» финансовый вклад. Однако комментариев со стороны Канады пока не последовало. Стоит отметить, что страны сотрудничают в сфере обороны с 1950-х годов в рамках Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Структура отвечает в том числе за противовоздушную и противоракетную оборону США и Канады.