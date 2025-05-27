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Что известно об американской системе ПРО «Золотой купол»

Идея создания «Золотого купола» впервые возникла в период первого срока президентства Трампа, но тогда не была воплощена в жизнь. 27 января 2025 года, вернувшись к власти, Трамп подписал указ о создании этой системы ПРО. Руководство проектом возложено на генерала Космических сил США Майкла Гетлейна.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Предполагается, что в состав системы войдет от 400 до 1000 спутников, предназначенных для обнаружения и отслеживания ракетных пусков в любой точке планеты, пишет «Лента.ру». Кроме того, планируется создание подразделения из 200 ударных спутников, вооруженных лазерами для перехвата ракет в космосе.

Цели новой системы ПРО «Золотой купол»

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, новая американская система ПРО Golden Dome сможет также перехватывать и ядерное оружие. Видео с заявлением опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Мы защитим Родину от крылатых ракет, баллистических ракет, гиперзвуковых ракет, беспилотников, будь то обычное или ядерное оружие», — приводит слова Хегсета РБК.

В ходе того же брифинга президент США Дональд Трамп озвучил стоимость «Золотого купола». Американский президент также отметил, что к проекту Golden Dome намерена присоединиться Канада и внести в него «справедливый» финансовый вклад. Однако комментариев со стороны Канады пока не последовало. Стоит отметить, что страны сотрудничают в сфере обороны с 1950-х годов в рамках Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Структура отвечает в том числе за противовоздушную и противоракетную оборону США и Канады.

Бюджет проекта «Золотой купол»

Дональд Трамп заявил, что в ближайшие три года на разработку американской системы противоракетной обороны Golden Dome будет потрачено 175 млрд долларов. Он также отметил, что определены архитектура, стоимость и руководитель этого масштабного проекта.

Трамп сообщил, что щит «Золотой купол» будет интегрирован в существующие оборонные системы, а закончить проект планируется к завершению его срока на посту президента США — к январю 2029 года.

При этом отраслевые эксперты выражают сомнения относительно заявленных сроков и стоимости проекта из-за политического влияния и нестабильности финансирования. В мае Бюджетное управление Конгресса оценило общую стоимость строительства «Золотого купола» в 831 млрд долларов на протяжении двадцати лет.

Reuters сообщает, что компания SpaceX является фаворитом в конкурсе на разработку новой системы противоракетной обороны. При этом, по информации агентства, «Золотой купол» не будет принадлежать Пентагону, а Минобороны США будет приобретать услуги ПРО по подписке у коммерческих компаний.

Наряду со SpaceX, в лидерах тендера на создание американской системы ПРО — стартап Palantir, разрабатывающий программное обеспечение для военных, спецслужб и финансового сектора. Компания основана группой бывших сотрудников PayPal во главе с Питером Тилем, который известен своими связями с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Также в проекте участвует американская оборонная корпорация Lockheed Martin, являющаяся крупнейшим в мире поставщиком военной продукции и влиятельной лоббистской силой в Конгрессе США.

Реакция России, Китая и КНДР на разработку «Золотого купола»

Создание новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» — суверенное право США и может быть обусловлено ракетной опасностью. Такую оценку планам США дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, «так делают все страны, которые имеют для этого потенциал».

Пекин считает «Золотой купол» нарушением положений Договора о космосе от 1967 года. «Мы призываем США отказаться от разработки и размещения глобальной системы ПРО, предпринять конкретные шаги для усиления стратегического взаимного доверия между великими державами и для сохранения глобальной стратегической стабильности», — цитирует «Интерфакс» представителя МИД КНР Мао Нин.

Институт по делам США при МИД КНДР в ответ на заявление Трампа о создании новой системы ПРО выпустил меморандум, в котором говорится, что Golden Dom нацелен на милитаризацию космоса, а не оборону США. Американский проект может угрожать безопасности других стран, так как США по-прежнему стремятся однополярному господству. Более того, в документе КНДР утверждается, что система «Золотой купол» может в итоге оказаться сценарием космической ядерной войны.

20 мая Трамп сообщил о намерениях США запустить «Золотой купол» в эксплуатацию в течение трех лет. Американский лидер отметил историческое значение проекта, который призван стать завершением программы стратегической оборонной инициативы «Звездные войны», начатой 40-ым президентом США Рональдом Рейганом.

22 мая Палата представителей Конгресса США приняла предложенный Трампом законопроект по внутренней политике, который предполагает выделение первых средств на развертывание новой системы ПРО.

В марте этого года CNN сообщал, ссылаясь на источники в Пентагоне, что Белый дом поручил военным превзойти израильскую систему ПРО «Железный купол» как по количественным, так и по технологическим показателям.