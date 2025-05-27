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NYT: Рютте опасается срыва саммита НАТО из-за позиции Трампа по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте хочет, чтобы предстоящий в июне саммит альянса «был коротким и содержательным», сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, Рютте стремится не допустить открытых разногласий по вопросу Украины, в том числе из-за позиции Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Как уточняет газета, Трамп не согласен с европейскими странами по поводу будущего Украины. В свою очередь, украинские власти настаивают на вступлении страны в НАТО, против чего также выступает президент США. Учитывая это, роль Украины на саммите остается неопределенной. С учетом этого, роль Украины на саммите остается неопределенной, «не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения Трампа к Владимиру Зеленскому», который, как ожидается, также будет присутствовать на встрече, пишет NYT.

Саммит НАТО состоится 24—25 июня в Гааге. Ожидается, что в нем примут участие около 45 глав стран и правительств. Пока не ясно, будет ли президент Украины приглашен на главный ужин по случаю открытия саммита, подчеркивает газета.

В мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров. При этом США с союзниками продолжают работать над передачей Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Вчера Дональд Трамп сказал, что рассматривает возможность введения санкций против РФ.