NYT: Рютте опасается срыва саммита НАТО из-за позиции Трампа по Украине

Как уточняет газета, Трамп не согласен с европейскими странами по поводу будущего Украины. В свою очередь, украинские власти настаивают на вступлении страны в НАТО, против чего также выступает президент США. Учитывая это, роль Украины на саммите остается неопределенной. С учетом этого, роль Украины на саммите остается неопределенной, «не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения Трампа к Владимиру Зеленскому», который, как ожидается, также будет присутствовать на встрече, пишет NYT.