Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности начал работу на Урале

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 27 мая провёл рабочую встречу с членами комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с председателем Владимиром Булавиным. В течение трёх дней комитет посетит ряд предприятий и проведёт выездное заседание по развитию свердловского оборонно-промышленного комплекса.
«Рад приветствовать вас на уральской земле. Спасибо за то, что выбрали Свердловскую область площадкой для работы комитета. Уверен, это не случайно: в силу нашего промышленного комплекса и трудовых коллективов, которые сегодня работают ровно столько, сколько нужно. На сегодняшний день на предприятиях области нет невыполненного гособоронзаказа. Все сотрудники понимают важность своей работы, поддерживают Верховного Главнокомандующего и специальную военную операцию», — сказал Денис Паслер.
Владимир Булавин сообщил Денису Паслеру о планах работы комитета: изучение деятельности ведущих предприятий Свердловской области, проведение ряда совещаний, в том числе по вопросам дальнейшего развития производств, а также военно-патриотического воспитания молодёжи.
«Екатеринбург и Свердловская область — это кузница вооружения и военной техники. Сейчас это особенно актуально. Нам приятно находиться в городе трудовой доблести», — подчеркнул Владимир Булавин.