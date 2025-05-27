Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности начал работу на Урале

«Рад приветствовать вас на уральской земле. Спасибо за то, что выбрали Свердловскую область площадкой для работы комитета. Уверен, это не случайно: в силу нашего промышленного комплекса и трудовых коллективов, которые сегодня работают ровно столько, сколько нужно. На сегодняшний день на предприятиях области нет невыполненного гособоронзаказа. Все сотрудники понимают важность своей работы, поддерживают Верховного Главнокомандующего и специальную военную операцию», — сказал Денис Паслер.