В США раскрыли условие для ввода санкций в отношении РФ

Как сообщает «Интерфакс», представитель Республиканской партии Грэм напомнил журналистам, что американский президент Дональд Трамп попросил российского президента Владимира Путина приготовить перечень условий, которые необходимы для вступления в силу режима прекращения огня на Украине.
«В зависимости от ответа России мы поймем, какой курс избрать», — цитирует сенатора The Wall Street Journal.
Линдси Грэм подчеркнул, что Сенат уже приготовил несколько вариантов планов действий, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.
Ранее сенатор Грэм инициировал подготовку законопроекта о введении первичных и вторичных антироссийских санкций в случае, если Кремль откажется прекращать огонь на Украине. Среди его инициатив — введение 500% пошлин для всех стран, покупающих в России нефть, газ, уран и другие ресурсы и продукцию.