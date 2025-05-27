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В США раскрыли условие для ввода санкций в отношении РФ

США отложат принятие решения о введении санкций в отношении России до тех пор, пока Кремль не предоставит свои предложения по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает «Интерфакс», представитель Республиканской партии Грэм напомнил журналистам, что американский президент Дональд Трамп попросил российского президента Владимира Путина приготовить перечень условий, которые необходимы для вступления в силу режима прекращения огня на Украине.

«В зависимости от ответа России мы поймем, какой курс избрать», — цитирует сенатора The Wall Street Journal.

Линдси Грэм подчеркнул, что Сенат уже приготовил несколько вариантов планов действий, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Ранее сенатор Грэм инициировал подготовку законопроекта о введении первичных и вторичных антироссийских санкций в случае, если Кремль откажется прекращать огонь на Украине. Среди его инициатив — введение 500% пошлин для всех стран, покупающих в России нефть, газ, уран и другие ресурсы и продукцию.