В Беларуси дополнены полномочия вице-премьеров

Изменениями, в частности, предусмотрено дополнение полномочий заместителей премьер-министра Беларуси. Так, согласно новому регламенту, они самостоятельно в пределах своей компетенции принимают решения по вопросам, внесенным в Совет Министров, дают указания и поручения, обеспечивают контроль их исполнения, вносят предложения по мерам ответственности к виновным лицам за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих решений (указаний, поручений). До внесения предложений на рассмотрение премьер-министра оценивают достаточность мер, принятых по решению вопросов на уровне руководителя курируемого органа госуправления самостоятельно или совместно с другими руководителями, а также возможность решения внесенных в Совет Министров вопросов органом госуправления самостоятельно или совместно с другими органами.