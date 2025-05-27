В Беларуси дополнены полномочия вице-премьеров

Изменениями, в частности, предусмотрено дополнение полномочий заместителей премьер-министра Беларуси. Так, согласно новому регламенту, они самостоятельно в пределах своей компетенции принимают решения по вопросам, внесенным в Совет Министров, дают указания и поручения, обеспечивают контроль их исполнения, вносят предложения по мерам ответственности к виновным лицам за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих решений (указаний, поручений). До внесения предложений на рассмотрение премьер-министра оценивают достаточность мер, принятых по решению вопросов на уровне руководителя курируемого органа госуправления самостоятельно или совместно с другими руководителями, а также возможность решения внесенных в Совет Министров вопросов органом госуправления самостоятельно или совместно с другими органами.
Также вице-премьеры организуют, как правило, без дополнительной переписки, обсуждение внесенных в Совет Министров предложений и документов с руководством государственных органов и иных государственных организаций, иными лицами, имеющими большой практический опыт управленческой работы, а также при необходимости их доработку в Совете Министров.
Кроме того, документом установлено, что проекты постановлений по вопросам, связанным с организацией и ведением предпринимательской деятельности, до их внесения в Совет Министров подлежат согласованию с Советом по развитию предпринимательства.
Кроме того, в регламенте изменяются подходы к организации выполнения заключительных положений законодательных актов.
Постановление вступило в силу с 24 мая 2025 года.