Бывший прокурор Новосибирска собрался идти в депутаты

Роман Сивак завершил обучение в Сибирской академии государственной службы в 2000 году и в Томском государственном университете в 2009 году. Его карьера в прокуратуре началась в 2005 году с должности помощника прокурора Краснозерского района. С 2016 по 2021 год он занимал пост прокурора Бердска. Общий стаж работы Сивака в органах прокуратуры составляет 20 лет.