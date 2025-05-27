Бывший прокурор Новосибирска собрался идти в депутаты

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии, однако конкретный округ, где планирует выдвинуться Сивак, пока не раскрыт. Издание «Прецедент» информирует, что он нацелен на получение мандата депутата Законодательного собрания Новосибирской области.
В апреле этого года стало известно о его уходе с поста прокурора Новосибирска, который он занимал с 2021 года.
Роман Сивак завершил обучение в Сибирской академии государственной службы в 2000 году и в Томском государственном университете в 2009 году. Его карьера в прокуратуре началась в 2005 году с должности помощника прокурора Краснозерского района. С 2016 по 2021 год он занимал пост прокурора Бердска. Общий стаж работы Сивака в органах прокуратуры составляет 20 лет.