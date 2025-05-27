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Премьер Грузии назвал «бескультурьем» осквернение флага России в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал инцидент с российским флагом в Тбилиси «бескультурьем».

Источник: AP 2024

«Когда ты выходишь перед несколькими тысячами, без разницы, какой флаг ты держишь, и совершаешь такое, — это не соответствует грузинской культуре. Это попросту бескультурье», — сказал он журналистам (цитата по «Sputnik Грузия»).

Инцидент произошел во время международного фестиваля Tbilisi Open Air, который проходил в Тбилиси 24 и 25 мая. В ходе мероприятия 34-летний грузинский артист Эрекле Гецадзе вышел на сцену и сначала бросил перед собой, а затем положил в пакет флаг России, после чего изобразил на него мочеиспускание. Фрагмент выступления он опубликовал в своих соцсетях.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала произошедшее «безобразным актом».

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