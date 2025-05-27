Премьер Грузии назвал «бескультурьем» осквернение флага России в Тбилиси

Инцидент произошел во время международного фестиваля Tbilisi Open Air, который проходил в Тбилиси 24 и 25 мая. В ходе мероприятия 34-летний грузинский артист Эрекле Гецадзе вышел на сцену и сначала бросил перед собой, а затем положил в пакет флаг России, после чего изобразил на него мочеиспускание. Фрагмент выступления он опубликовал в своих соцсетях.