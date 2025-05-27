Депутаты подстраховались: узбекистанцы смогут получить компенсации после аварии на АЭС. Правда, будет ли кому эти компенсации получать — вопрос открытый

Но как бы красиво это ни звучало на бумаге, в воздухе витает неприятный вопрос: а будет ли вообще кому получать эти компенсации, если «что-то» действительно случится? Хочется надеяться, что механизм выплат не пригодится никогда, потому что в случае настоящей катастрофы — никакие деньги уже не спасут.