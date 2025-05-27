Депутаты подстраховались: узбекистанцы смогут получить компенсации после аварии на АЭС. Правда, будет ли кому эти компенсации получать — вопрос открытый

Это первый шаг к созданию правовой базы для функционирования атомной электростанции в стране. Присоединение к конвенции означает, что Узбекистан признаёт международные нормы, которые регулируют порядок возмещения ущерба в случае инцидентов на гражданских ядерных объектах. То есть, если вдруг случится авария на АЭС, предусмотрен механизм компенсаций.
Конвенция устанавливает чёткие обязательства для операторов ядерных установок, принципы и сроки выплат, а также требования к финансовым гарантиям. В теории — это укрепляет доверие к системе ядерной безопасности, усиливает международное сотрудничество и приближает Узбекистан к современным стандартам в области мирного атома.
Но как бы красиво это ни звучало на бумаге, в воздухе витает неприятный вопрос: а будет ли вообще кому получать эти компенсации, если «что-то» действительно случится? Хочется надеяться, что механизм выплат не пригодится никогда, потому что в случае настоящей катастрофы — никакие деньги уже не спасут.
Тем не менее, депутаты свою задачу выполнили: законодательная «подушка безопасности» для потенциальных рисков ядерной энергетики создана. И хотя сама станция пока только в планах, государство уже оформляет свою ответственность — мало ли что.
Документ направлен в Сенат, после чего его должен подписать президент.