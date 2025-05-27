Reuters узнал о предстоящем визите главы МИД Турции в Киев после Москвы

В конце этой недели министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправится в Киев для обсуждения ситуации вокруг Украины, передает Reuters со ссылкой на источники. С понедельника, 26 мая, турецкий дипломат находится с двухдневным визитом в Москве по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.
В понедельник Фидана принял президент России Владимир Путин. Они обсудили инициативы, предпринятые для прекращения конфликта с Украиной после майских переговоров в Стамбуле, отмечает агентство. Турецкий министр также встретился с помощником президента Владимиром Мединским, возглавлявшим на переговорах в Турции делегацию из Москвы.
Ранее в МИД России назвали темы предстоящей встречи Лаврова и Фидана. Помимо «обмена мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле» это сотрудничество в Сирии, безопасное судоходство в Черном море, а также использование газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» и некоторые другие актуальные вопросы мировой повестки.
Прерванные в 2022 году прямые переговоры Москвы и Киева возобновились в Стамбуле 16 мая. Фидан присутствовал на них. Турецкий дипломат заявил тогда, что у сторон конфликта «есть два пути» — один «относится к миру», а другой «приведет к еще большим разрушениям». По итогам тех переговоров страны согласились провести обмен пленными «1000 на 1000» и представить в письменном виде условия возможного прекращения огня.