Reuters узнал о предстоящем визите главы МИД Турции в Киев после Москвы

Прерванные в 2022 году прямые переговоры Москвы и Киева возобновились в Стамбуле 16 мая. Фидан присутствовал на них. Турецкий дипломат заявил тогда, что у сторон конфликта «есть два пути» — один «относится к миру», а другой «приведет к еще большим разрушениям». По итогам тех переговоров страны согласились провести обмен пленными «1000 на 1000» и представить в письменном виде условия возможного прекращения огня.