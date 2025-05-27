Токаев собрал в Астане глав нацбанков стран ОТГ: о чем говорили на заседании

"Отрадно, что в повестку дня Совета включены актуальные и своевременные темы, касающиеся экономических тенденций, денежно-кредитной политики, а также развития финансовых технологий, включая цифровые валюты центральных банков, криптовалюты и цифровые активы. Казахстан добился существенного прогресса в этой области: доля безналичных платежей в структуре всех транзакций достигла 85%. Наш центральный банк первым в регионе внедрил цифровую валюту — цифровой тенге. В ближайшее время планируется принять новые правила, обеспечивающие безопасное обращение цифровых активов, в том числе криптовалют, стейблкоинов и токенизированных инструментов, — сообщил президент.