Кремль увидел диссонанс в ударах Украины по территории России

Ранее источники Bloomberg сообщили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться на неделе с 26 мая по 1 июня. По информации агентства, сроки будут зависеть от того, будет ли готова Москва принять Ватикан в качестве посредника. Собеседники Bloomberg уточнили, что Россия считает лучшим местом для продолжения переговоров Турцию.