Кремль увидел диссонанс в ударах Украины по территории России

«Как минимум нужно сказать, что эти действия Киева, конечно, диссонируют со стремлением к мирному процессу и, конечно, мы эти действия осуждаем», — сказал Песков.
С 20 мая Украина увеличила количество атак с применением беспилотников по регионам России. Ранее Минобороны сообщило, что за последние семь дней силы ПВО уничтожили 2331 беспилотник ВСУ, из них 1465 — вне зоны военной операции.
В ответ российские войска нанесли ряд ударов по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что продолжат нанесение массированных ударов по объектам ВСУ в ответ на «любые террористические атаки и провокации» со стороны Киева.
16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000» и формировании условий прекращения огня. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова работать с Киевом над «меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает российскую версию этого документа.
Ранее источники Bloomberg сообщили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться на неделе с 26 мая по 1 июня. По информации агентства, сроки будут зависеть от того, будет ли готова Москва принять Ватикан в качестве посредника. Собеседники Bloomberg уточнили, что Россия считает лучшим местом для продолжения переговоров Турцию.