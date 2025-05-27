Европа продолжает разрабатывать план отправки военных на Украину

По данным Financial Times, инициативу французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, скорее всего, действительно не удастся воплотить в жизнь. Издание приводит слова официального лица из Евросоюза, которое заявило, что концепт об отправке военного контингента «мертв», потому что «нелеп», так как при его реализации нельзя рассчитывать на поддержку Пентагона и президента США Дональда Трампа.