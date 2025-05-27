Европа продолжает разрабатывать план отправки военных на Украину

«Стармер и Макрон все еще поддерживают предложение о военных (…), чтобы Европа и дальше была вовлечена в переговоры о перемирии», — приводит слова анонимных источников газета.
Издание отмечает, что другие страны Европы, в частности Германия, скептически относятся к разработке концепции размещения миротворцев. Причина неверия в то, что план удастся реализовать на практике, — отказ США в нем участвовать.
По данным Financial Times, инициативу французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, скорее всего, действительно не удастся воплотить в жизнь. Издание приводит слова официального лица из Евросоюза, которое заявило, что концепт об отправке военного контингента «мертв», потому что «нелеп», так как при его реализации нельзя рассчитывать на поддержку Пентагона и президента США Дональда Трампа.
При этом источник издания из французского МИД заверил газету, что информация о «гибели» плана не только существенно преувеличена, но и не соответствует действительности, а Великобритания и Франция продолжают его формирование в обычном режиме.
Макрон и Стармер являются инициаторами реализации плана по отправке военных на Украину после того, как будет заключено мирное соглашение. Политики предложили создать «коалицию желающих» союзникам Киева. Среди желающих в нее вступить были в основном страны ЕС. США в собраниях объединения участия не принимают.