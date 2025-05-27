Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морпехи США произвели учебные пуски HIMARS у границ России

Солдаты морской пехоты США провели учебные стрельбы из мобильных ракетных систем HIMARS на шведском острове Готланд, который находится в 200 милях (321 км) от Калининграда (российской границы). Об этом сообщило издание Wall Street Journal в понедельник, 26 мая.

Источник: РИА "Новости"

«На рассвете дюжина морских пехотинцев США заняла позиции на этом тихом шведском острове, расположенном примерно в 200 милях от российского Калининграда, и произвела пуски из мобильной ракетной системы», — говорится в материале. Учебные боеприпасы упали в Балтийское море.

Учения Swift Response 2025 проходят на территории Финляндии, Норвегии, Швеции, Латвии, Литвы с 11 по 31 мая. В их рамках военные США и Великобритании отрабатывают быстрое развертывание высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIRAIN) и боевые стрельбы.

В мае помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о нарастающих угрозах со стороны Североатлантического альянса (НАТО). Он указал на наращивание военно-морского присутствия сил НАТО в Балтийском регионе.