Морпехи США произвели учебные пуски HIMARS у границ России

«На рассвете дюжина морских пехотинцев США заняла позиции на этом тихом шведском острове, расположенном примерно в 200 милях от российского Калининграда, и произвела пуски из мобильной ракетной системы», — говорится в материале. Учебные боеприпасы упали в Балтийское море.
Учения Swift Response 2025 проходят на территории Финляндии, Норвегии, Швеции, Латвии, Литвы с 11 по 31 мая. В их рамках военные США и Великобритании отрабатывают быстрое развертывание высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIRAIN) и боевые стрельбы.
В мае помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о нарастающих угрозах со стороны Североатлантического альянса (НАТО). Он указал на наращивание военно-морского присутствия сил НАТО в Балтийском регионе.