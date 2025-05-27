Екатеринбургский авиазавод представил новый ударный БПЛА

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Форпост-РУ» предназначен для выполнения в широком диапазоне климатических географических условий при температурах от −40 градусов до +50 градусов. Он способен выполнять разведывательно-ударные задачи, в том числе ведение круглосуточной воздушной разведки за наземными или надводными объектами и нанесение ударов по ним. В качестве авиационных средств поражения применяются управляемые и неуправляемые авиационные бомбы и ракеты весом до 40 кг.