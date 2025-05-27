Екатеринбургский авиазавод представил новый ударный БПЛА

В Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации показал свою разработку — ударный беспилотник «Форпост-РУ», который уже прошел испытания в боевой обстановке. Об этом сообщили ЕАН в пресс-службе предприятия.
Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Форпост-РУ» предназначен для выполнения в широком диапазоне климатических географических условий при температурах от −40 градусов до +50 градусов. Он способен выполнять разведывательно-ударные задачи, в том числе ведение круглосуточной воздушной разведки за наземными или надводными объектами и нанесение ударов по ним. В качестве авиационных средств поражения применяются управляемые и неуправляемые авиационные бомбы и ракеты весом до 40 кг.
«Форпост» участвует в СВО и хорошо зарекомендовал себя. За это время он записал на свой счет большое количество разнообразных целей противника, в том числе военную технику иностранного производства.
БПЛА оснащен системой автоматического взлета и посадки, которая обеспечивает заход беспилотника на посадку при помощи лазерного излучения. Система позволяет осуществлять посадку в отсутствие сигналов глобальной системы спутниковой навигации (ГССН).
«Конкурентное преимущество российского беспилотника “Форпост-РУ” — абсолютная защита от санкций благодаря полностью российским комплектующим и многолетний успешный опыт работы в зонах реальных боевых действий», — сообщили в пресс-службе.